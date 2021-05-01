نائب يوضح اسباب شح المياه في بعض المناطق ويحدد خطوات معالجتها

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية بيستون عادل، اليوم الجمعة، ان هنالك أسبابا عدة تقف خلف قضية شح المياه في عدد من مناطق العاصمة وبعض المحافظات، فيما اشار الى بعض الاجراءات التي ستمضي من خلالها اللجنة لمعالجة تلك المشكلة.

وقال عادل ان “شح المياه في بعض مناطق العاصمة وعدد من المحافظات تقف خلفه عدد من الاسباب اولها هو انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء ما اثر بشكل مباشر على عمل مضخات المياه في المناطق السكنية، اضافة الى ان شح المياه بالأصل جاء نتيجة قلة الأمطار في الموسم الحالي ما ادى الى انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات”.

وأضاف عادل، ان “لجنة الخدمات تسعى في الاسبوع الحالي لاستضافة مدير عام ماء العراق في وزارة الاسكان، اضافة الى استضافة مدراء مديريات المياه في بعض المحافظات التي تعاني شح المياه”.

وتابع ان “هناك حاجة الى التدخل لدى الجهات المعنية بغية استثناء المجمعات السكنية من القطع المبرمج للكهرباء لمنح فرصة كافية لايصال المياه الى الخزانات في تلك المجمعات بشكل ايجابي ودون التأثير على ساكني تلك المجمعات خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة”.

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