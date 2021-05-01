Posted on by

هوشيار عبدالله يحذر من غياب الرقابة في الانتخابات القادمة: الأحزاب الكبيرة وبعض…

الأحزاب الصغيرة في الإقليم وزعت الكراسي بينه

أبدى النائب هوشيار عبدالله قلقه إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في إقليم كردستان، مؤكداً ان إجراء الانتخابات بدون رقابة دقيقة سيجعلها اسوأ من الانتخابات السابقة.

وقال في تغريدة نشرها في موقع تويتر، أنه :” في الوقت الذي اعلن فيه عدم ترشحي للانتخابات القادمة، لا أخفي قلقي إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في الاقليم، سنبذل كل جهدنا لفضح أية محاولة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب، بدون رقابة دقيقة للانتخابات ستكون اسوأ من الانتخابات السابقة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close