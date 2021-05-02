إقبال واسع على المراكز الصحية بعد تلقي الصدر اللقاح

بغداد/ حسين حاتم

ازدادت نسبة المقبلين على اللقاح المضاد لفايروس كورونا، لا سيما بين اتباع التيار الصدري، خلال اليومين الماضيين، بعد تلقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اللقاح المضاد لكورونا في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأظهر مقطع مصور لحظة تلقي الصدر للقاح، فيما نقل “صالح محمد العراقي”، المعروف بـ”وزير الصدر”، في تدوينة على تويتر عن الأخير قوله مخاطباً اتباعه: “اخذت اللقاح من اجل الشعب، فلا تخذلوني، هلموا لاخذ اللقاح جزيتم خيرا”.

وقال مصدر في احد مراكز صحة الرصافة بالعاصمة بغداد لـ(المدى) إن “المراكز الصحية شهدت اقبالا واسعا من قبل جمهور زعيم التيار الصدري، امس السبت”. ويتوقع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته “ازدياد الاقبال على اللقاح في الايام المقبلة الى اكثر من 50%”، مبينا أن “النسبة كانت جيدة خلال اليومين الماضين رغم وجود الحظر الشامل”.

ويضيف المصدر أنه “بعد حوالي ساعة من تلقي الصدر اللقاح، تم تسجيل 650 الف شخص على المنصة الالكترونية الخاصة بحجز اللقاح”.

الى ذلك، أعلن عضو لجنة الصحة النيابية عن تحالف سائرون غايب العميري، ارتفاع اعداد المسجلين في المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي لقاح كورونا، بعد فترة قصيرة من تلقي الصدر اللقاح.

وقال العميري في تدوينة، اطلعت عليها (المدى) إن “اكثر من 610.000 متقدم للمنصة الالكترونية، الخاصة باللقاح خلال نصف ساعة”.

وتلقى النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الجرعة الاولى من لقاح كورونا في مستشفى فاطمة الزهراء، بعد اقل من ساعة على تلقي زعيم التيار الصدري للقاح.

وقال العقابي في بيان، تلقت (المدى)، نسخة منه، ان “اللقاح سوف يقينا من خطورة فايروس كورونا هذا الفايروس الذي اخذ منا الكثير من الاصدقاء والاحبة، لا يوجد ما يمنع ان نأخذ هذا اللقاح طالما سيكون سبيلاً لتقليل خطورة الوباء”.

واضاف “نتمنى من الجميع ان يفكروا جدياً بأخذ اللقاح لدعم عملية احتواء الفايروس واهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة حفاظاً على صحتنا وصحة من نحب، متمنين لأهلنا والجميع الصحة والسلامة”.

وانتشرت صور عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدوينة صالح محمد العراقي ودعوته لاخذ اللقاح، واظهرت الصور شخصين يفترشان الارض، امام احد المراكز الصحية في مدينة الصدر فجر يوم الجمعة، بانتظار افتتاح المركز لأخذ اللقاح.

فيما اظهرت صور اخرى، اشخاص يتلقون اللقاح وهم يحملون صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في احد مراكز بغداد الصحية.

وليست بغداد فقط، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صور لطوابير طويلة في احد المراكز الصحية بمحافظة النجف يحمل غالبيتهم صور الصدر، وهم يستعدون لتلقي جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وتفاعل محبو وجمهور الصدر مع تدوينة وزير الصدر بتعليقات مؤيدة، ونشر صالح العراقي تعليق احد الصدريين ورده عليه: “الذهاب لاخذ اللقاح جماعة او مع العائلة شوكة في عين الفاسدين عامة واعداء العراق خاصة.. #همتكم_رجال_البنيان_المرصوص”، ورد العراقي على التعليق قائلا: “نعم.. يجب ان لا يكون اخذ اللقاح حكرا على الرجال كما انه يجب الالتزام بالوقاية الصحية وشكرا لطاعتكم واخلاصكم”.

فيما كتب ابو لقاء الواسطي: “بعد ما حصلنا اللقاح من باجر (غدا) اعتبروه خلص (نفذ)”.

واكتسح تعليق “سمعا وطاعة” من قبل اتباع الصدر، تدوينة الاخير المنقولة عن وزيره.

وواجه الصدر انتقادات من ناشطين ومدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط العديد منهم المقطع الذي ظهر فيه الصدر مع تغريدة للأخير في (11 آذار 2020) مخاطبا فيها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حينها، قائلا : “ياترامب.. اذا كنت ملحدا وتظن نفسك معالجا.. فنحن لا نلجأ الا لله تعالى”.

وتابع، “ياترامب.. ان أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة، فلا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات”.

وفي عام 2020 وجه الصدر رسالة إلى الناس في كل بقاع العالم، داعيا فيها السجود لمدة 30 دقيقة والتقرب الى الله لرفع الوباء.

وكتب الصدر على تويتر “أيها الناس، أنتم ملزمون بذلك الأمر فلا تتوانوا ولا تقصروا أبدا، فعليكم السجود تباكيا وتوسلا لرفع الغمة عن هذه الأمة، ولمدة ثلاثين دقيقة”.

وأعلن الصدر حينها عن إقامته صلاة جماعة في محافظة النجف.

وذيل رسالته بإمضاء “العبد الأحقر” مقتدى الصدر.

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