البزّاز‮ ‬يمنح عائلة شهيد موصلي‮ ‬بيتاً‮ ‬مؤثثاً

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز،‮ ‬بيتاً‮ ‬ملكاً‮ ‬صرفاً‮ ‬مع كامل اثاثه الى عائلة الشهيد المنقذ محمد جاسم محمد من الموصل،‮ ‬الذي‮ ‬انقذ سبعة من ضحايا حادثة عبارة الموصل‮ ‬،‮ ‬قبل ان‮ ‬يغرق وهو‮ ‬يحاول انقاذ الضحية الثامنة.ومنحت قناة‮ (‬الشرقية‮) ‬ضمن برنامج‮ (‬فارس المدينة‮) ‬،الذي‮ ‬عرضت الحلقة الاولى منه مساء الجمعة‮ ‬،‮ ‬قلادة فارس المدينة الى عائلة محمد‮ ‬،‮ ‬وقام مقدم البرنامج علي‮ ‬الخالدي‮ ‬بتقليد والدة فارس المدينة محمد،‮ ‬بالقلادة بحضور والده واخوته الخمسة،‮ ‬كما تم تكريم ثلاث فتيات ناجيات من حادثة العبارة بثلاثة ملايين دينار لكل واحدة منهن وهن‮ : ‬سحر طه محمد‮ (‬12 سنة‮) ‬و عهد طه‮ ‬ياسين‮ (‬10 سنوات‮) ‬وفاتن عبدالجبار‮ (‬8 ‮ ‬سنوات‮). ‬ووسط دموع الفرح قال والد محمد ان‮ (‬البزاز هو ابو الفقراء‮ ‬،الله‮ ‬يرضى عليه وينور دربه‮)‬،‮ ‬شاكرا منحه العائلة بيتا مؤثثا بعد ان كان افرادها‮ ‬يعيشون في‮ ‬الجانب الايمن من الموصل في‮ ‬بيت ايل للسقوط لتضرره اثناء احداث الموصل‮. ‬ويستذكر سعد شقيق الشهيد‮ ‬يوم الحادث قائلا(كنت في‮ ‬المنزل اتابع برامج التلفاز عندما تم الاعلان عن الحادث فاخبرت ابي‮ ‬بذلك واتصلت هاتفيا باخي‮ ‬محمد وقلت له العبارة في‮ ‬جزيرة ام الربيعين تغرق ويجب ان نذهب للمساعدة،‮ ‬وفي‮ ‬اقل من خمس دقائق كان محمد في‮ ‬المنزل واستدان خمسة دنانير من خالي‮ ‬لمنحها لسائق الاجرة الذي‮ ‬نقلنا الى موقع الحادث،وما ان وصلنا هناك حتى اعطاني‮ ‬محمد اغراضه الشخصية وقفز الى الماء ليبدأ بانقاذ الضحايا،‮ ‬ولم اشاهده بعدها‮). ‬ووقعت الفاجعة في‮ ‬21 اذار‮ ‬2019 ‮ ‬عندما كانت عبّارة سياحيّة في‮ ‬نهر دجلة بمدينة الموصل تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في‮ ‬غابات الموصل،‮ ‬وأدى‮ ‬غرقها الى وفاة أكثر من‮ ‬120 ‮ ‬شخصاً‮ ‬من النساء والأطفال والرجال‮ .‬

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