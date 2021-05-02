الداخلية الاتحادية : إعادة اعتقال 11 من السجناء الـ21 الفارين من سجن المثنى

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على اثنين آخرين من الفارين من مركز الهلال بمحافظة المثنى (جنوب العراق).

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على اثنين آخرين من الفارين من مركز الهلال بمحافظة المثنى (جنوب العراق).

وذكرت الوزارة، في بيان، انه” بعد ان ارسل وزير الداخلية عثمان الغانمي، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود للإشراف الميداني على متابعة وملاحقة الفارين وللوقوف على تفاصيل ما حصل في موقف مركز الهلال بمحافظة المثنى، تم القاء القبض على اثنين منهم”.

واضافت” حيث وصل عدد الملقى القبض عليهم حتى الان الى ١١ موقوفاً، ومازال البحث مستمر عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم 10 فقط، بعد التعاون الكبير من قبل المواطنين هناك وتقديم المعلومات المستمرة للاجهزة الأمنية اول بأول عن أماكن تواجد هؤلاء الفارين”.

وكان مصدر امني كشف عن هروب 21 نزيلا من سجن مركز قضاء الهلال في محافظة المثنى، المخصص لتجار المخدرات والإرهاب، فجر الاحد.