الرئاسات الثلاث تهنئ عمال العراق بعيدهم

بغداد: محمد الأنصاري

هنأت الرئاسات الثلاث والزعامات السياسية في البلاد، العمال في العراق، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق الـ 1 من أيار من كل عام.

وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح في تغريدة على “تويتر”: “في يوم العمال العالمي نحيي بإجلال نضال بُناة الوطن”، وأضاف أن “الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والإعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كلياً على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة».

من جهته قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته أمس السبت، ولقائه العاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بالمناسبة: “أهنئ جميع العمال العراقيين بيومهم هذا واتمنى لهم ولأسرهم الصحة والسلامة والعافية».

وأضاف، في بيان لمكتبه الإعلامي: “أشكر جهودكم الجبارة لاسيما أنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته إحدى مفاخر العراق السيدة زها حديد».

وأوضح الكاظمي، أن “حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال”، وتابع: أن “العراق اليوم ينطلق نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبني البلد بسواعده الخيرة».

وبين، أنه “علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وحياة كريمة لأسرته”، وأكمل: “سبق أن وجهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي”، موضحاً: “نعمل حالياً على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي».

وأكد على “حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من أجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة، تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة على “تويتر”: “في عيد العمال العالمي تحية تقدير الى عمال العراق وسواعدهم المخلصة التي تنجز العمران وتحقق الانتاج بغية النهوض بالوطن وصناعة المستقبل”، وأضاف “نتطلع الى دور جديد في تحقيق التنمية

والازدهار”.

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