الرئاسات تهنئ العمال في يومهم العالمي: الحكومة ماضية بتطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن حقوق العمال ستتحقق بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والإعمار وعدم الاعتماد الكلي على النفط.

وقال برهم صالح في تغريدة على (تويتر): في يوم العمال العالمي، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن، الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والإعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كلياً على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حكومته تعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد.

أكد الكاظمي، في بيان «عمل الحكومة العراقية على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد في العراق»، مشدّداً على «حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، من أجل بيئة عادلة تخلق فرصاً متساوية ومناسبة للجميع».

وخلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي، هنأ الكاظمي العمال العراقيين بمناسبة يوم العمال، مشيداً «بجهودهم الجبارة».

وقال الكاظمي: «ينطلق العراق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبني البلد بسواعده الخيرة».

وأشار رئيس الوزارء إلى ضرورة اتخاذ حكومته العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أنها «محط اهتمام وأولوية لهذه الحكومة».

كما شدّد الكاظمي على «تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله»، كاشفاً عن «توجيه الحكومة العراقية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي».

وأضاف: «نعمل حالياً على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي».

ونوّه رئيس الوزراء إلى «حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من أجل بيئة عادلة تخلق فرصاً متساوية ومناسبة، وأن التعويل على القطاع الخاص وازدهاره يعني أيضاً حماية العاملين فيه».

وتحتفل غالبية دول العالم، في الأول من أيار من كل عام، بـ»عيد العمال» ويُسمى أيضاً «يوم العمل» في بعض البلدان، وتعد أستراليا أول دولة في العالم تؤسس لهذا الحدث، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة ثم إلى أغلب دول العالم.

بدوره، وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، أمس السبت، برقية تهنئة إلى كادر الاتحاد العام للعمال والعمال كافة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال الحداد في برقية نشرها مكتبه الإعلامي إن: «البلد يفتخر بالعمال لما يقدمونه من خدمات كبيرة»، محييا «سواعد العمال وهي تساهم في البناء والاعمار بجد وإخلاص».

وتقدم الحداد بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى شريحة العمال الذين قال، إنهم كانوا عنواناً للتضحية والاجتهاد والنضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، متمنياً لهم النجاح والتقدم على الصعيد المهني.

ولفت الحداد، إلى «ضرورة إنصاف هذه الشريحة بالقوانين والقرارات الحكومية وتأمين حياة كريمة لهم ولعوائلهم، وخاصة تشريع قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71 بالشكل الذي يصب بمصلحة العمال ويضمن كامل حقوقهم».

وأكد «ضرورة التزام المؤسسات ودوائر الدولة بدعم الأيدي العاملة وأصحاب الأجور ومعالجة مشاكلهم، وتعزيز دورهم من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء الوطن ليعم الخير والازدهار».

الى ذلك هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، العمال بعيدهم العالمي، داعيا الجهات الحكومية الى رعاية هذه الشريحة الكادحة.

وقال المالكي في تغريدة تابعتها (المدى): «في عيد العمال العالمي نتقدم الى عمال العراق الغيارى باسمى آيات التهاني والتبريكات وندعو الجهات الحكومية الى رعاية هذه الشريحة الكادحة والاخذ بنظر الاعتبار الاعباء التي يواجهونها اثر تطبيق القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كورونا».

واضاف «نتطلع من هذه الشريحة الى ان يكون لهم دور في عملية البناء واستقرار الدولة والمشاركة الفاعلة عبر المؤسسات والمنظمات العمالية».

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