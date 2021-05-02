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بعد هجوم پردي .. نيجيرفان بارزاني يدعو إلى الإسراع بتشكيل قوات مشتركة في ‹المتنازع عليها›

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية العراقية، والتحالف الدولي ضد داعش إلى الإسراع بتشكيل قوات مشتركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، لسد الطريق أكثر أمام ازدياد قوة داعش في المنطقة.

وقال رئيس الإقليم في بيان: «عند الساعة 12:30 من ليلة أمس، شنت مجموعة مسلحة من إرهابيي داعش في محور غربي كركوك هجوماً على قوات بيشمركة كوردستان، قرب قرية قاية باشي، في ناحية پردي بمحافظة كركوك، هجوماً أسفر عن استشهاد 3 من قوات البيشمركة الذين دافعوا ببسالة حتى استشهدوا»، وتابع «أعزي عوائل البيشمركة الثلاثة الذين استشهدوا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وأضاف نيجيرفان بارزاي «نبهنا الحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش، عدة مرات من خطورة ازدياد قوة داعش، مستفيداً من الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، وهجوم داعش ليلة أمس على محور للبيشمركة تزامن مع عدة هجمات أخرى لداعش».

ودعا بارزاني «البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي ضد داعش، إلى الإسراع في العمل على تشكيل قوة مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، كي لا تستخدم تلك المناطق كممرات لتحركات ارهابيي داعش مرة أخرى، لأنها تشكل خطراً كبيراً على إقليم كوردستان والعراق بأكمله وتهديداً لأمن المنطقة والعالم”. مؤكداً ان ” إقليم كوردستان مستعد لتقديم كافة أنواع المساعدة في سبيل تشكيل الشراكة والتنسيق بشكلٍ سريع»

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