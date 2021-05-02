بمناسبة عيد العمال : عمال يلتحفون أرصفة و يتنكبون معاولا صدئة !

بقلم مهدي قاسم

إنهم عمال عراقيون قد أضحوا بين ليلة و ضحاها بلا عمل أو مصانع أو معامل.. لا يملكون شيئا غير صدأ معاول …يلتحفون أرصفة بوجوم وأسى …بينما ثمة حزن مقيم و سادر عظيم يتدفق من أسارير وجوههم كمياه جداول … ينتظرون حتى ما بعد الظهيرة ” رزقا طارئا ” ولكن دون أي جدوى أو أمل من مجيء حظ مباغت و سعيد مع رزق وفير أو يسير ..

و من فرط ضجرهم و إحباطهم يدخنوّن أصابع أوهامهم بديلا عن السجائر .. ثم يعودون إلى بيوتهم بخطوات مرتبكة ومضطربة ، مع خجل يدمّغ جباههم المتعرّقة بقطرات ذل وصرخة ألم مكبوتة على وشك انفجار كحمم براكين فوارة وجبارة !.. .حيث نظرات الزوجة والأطفال المتسائلة برجاء وأسى عن رغيف خبز أو دواء علاج سريع ، تنطلق من نظراتهم الكسيرة تستهدف القلب كسهم مستقيم ..

يبقى أن نضيف إلى إن لصوص و حرامية المنطقة الخضراء قاموا ببيع قسم من آلاف المعامل والمصانع العراقية ذات طاقة إنتاجية لا بأس بها ، بعضها كان يغطي طلبات الأسواق المحلية ، لقد باعوها بسعر خردوات ،وفي الوقت نفسه قاموا بتعطيل قسم آخر من هذه المعامل و المصانع المهمة ، الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات آلاف من العمال دون إيجاد عمل بديل مماثل لهم ، ولا زال القسم الأعظم من هؤلاء العمال عاطلين عن العمل حتى الآن ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط