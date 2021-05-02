عالية نصيف توجه سؤالاً برلمانياً الى رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر الشمري حول شراء فندق وعدم إخلاء عقارات الوقف المتجاوز عليها 



وجهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً الى رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر الشمري حول قيام الوقف بشراء فندق في منطقة الكاظمية بأموال العتبة دون استثماره، وعدم إخلاء العقارات ودور العبادة التابعة للوقف والمتجاوز عليها .

وجاء في السؤال البرلماني، المطالبة بـ ” إيضاح أسباب شراء فندق في الكاظمية بأموال العتبة دون استغلاله او استثماره خلافا للقانون، مما يعد هدراً بأموال العتبة، وعدم المباشرة بإخلاء العقارات التابعة للوقف الشيعي والعقارات الموقفة والجوامع ودور العبادة المتجاوز عليها من قبل الأحزاب والجهات المتنفذة مما تسبب بهدر أموال الأوقاف خلافاً للقانون، فضلاً عن وجود مخالفات قانونية وادارية خلال مدة عمله في الوقف والتي لا تتجاوز عدة أشهر “.

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