وزير الخارجية‮ ‬يصل إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

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روما – صلاح السلام
وصل امس السبت وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية للقاء بابا الفاتيكان فرنسيس الاول ، وبحث نتائج زيارته الاخيرة الى العراق وما يمكن ان تقدمه من تطورات ايجابية في صالح الجانبين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح امس إن (وفدا دبلوماسيا عراقيا برئاسة الوزير ، توجه صباح امس إلى روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك)، واضاف ان (حسين سيبحث غدا الاثنين مع بابا الفاتيكان، مخرجات زيارته الأخيرة للعراق)، مشيرا الى ان (الحكومة ترى أهمية في زيارة البابا الماضيى الى العراق، وما يمكن أن تقدمه من تطورات إيجابية في صالح الجانبين). وكان بابا الفاتيكان قد زار العراق في 6 آذار الماضي، في زيارة استمرت 3 أيام، التقى فيها المرجع الديني علي السيستاني، والرئاسات الثلاث، وكبار قادة الكتل السياسية في بغداد واقليم كردستان وكذلك زيارة زقوة اور في ذي قار واقامة القداس في كنائس بغداد والموصل.
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