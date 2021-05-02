وزير الخارجية‮ ‬يصل إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

روما‮ – ‬صلاح السلام وصل امس السبت وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الإيطالية روما،‮ ‬في‮ ‬زيارة رسمية‮ ‬للقاء بابا الفاتيكان فرنسيس الاول‮ ‬، وبحث نتائج زيارته الاخيرة الى العراق وما‮ ‬يمكن ان تقدمه من تطورات ايجابية في‮ ‬صالح الجانبين‮. ‬وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬وفدا دبلوماسيا عراقيا برئاسة الوزير‮ ‬،‮ ‬توجه صباح امس إلى روما،‮ ‬لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك‮)‬، واضاف ان‮ (‬حسين سيبحث‮ ‬غدا الاثنين مع بابا الفاتيكان،‮ ‬مخرجات زيارته الأخيرة للعراق‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬الحكومة ترى أهمية في‮ ‬زيارة البابا الماضيى الى العراق،‮ ‬وما‮ ‬يمكن أن تقدمه من تطورات إيجابية في‮ ‬صالح الجانبين‮). ‬وكان بابا الفاتيكان قد زار العراق في‮ ‬6 آذار الماضي،‮ ‬في‮ ‬زيارة استمرت‮ ‬3 أيام،‮ ‬التقى فيها المرجع الديني‮ ‬علي‮ ‬السيستاني،‮ ‬والرئاسات الثلاث،‮ ‬وكبار قادة الكتل السياسية في‮ ‬بغداد واقليم كردستان وكذلك زيارة زقوة اور في‮ ‬ذي‮ ‬قار واقامة القداس في‮ ‬كنائس بغداد والموصل‮.‬