وزير النقل: سنبدأ عملية إجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات المقبلة

اعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم، اهزية الخطوط الجوية العراقية لانطلاق عملية اجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات القادمة .

وقال الشبلي : منذ تفاقم الاوضاع الصحية في الهند بسبب فايروس كورونا المتحول، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بالعمل من اجل الاستجابة لتلك النداءات ، لذلك بدأنا تجهيز طائرة خاصة لهذا الغرض بعد اجراء عمليات الوقاية الصحية .

مضيفا : طواقم الخطوط الجوية العراقية جاهزة وعلى اهبة الاستعداد للبدء بعمليات الاجلاء خلال الساعات القادمة بعد استكمال موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء و لجنة الصحة والسلامة الوطنية .

اعلام وزارةالنقل

١ – أيار – ٢٠٢١

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