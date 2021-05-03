ألمانيا تؤكد مواصلة دعمها للبيشمركة

بعد تأكيدات مماثلة من قبل كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، أكدت القنصلية العامة الألمانية لدى أربيل، اليوم الأحد، مواصلة دعمها لقوات البيشمركة.

وأعربت القنصلية الألمانية عبر تويتر، عن حزنها لاستشهاد مقاتلين من البيشمركة بهجوم لداعش في محافظة كركوك، وتعازيها لعوائل الضحايا، وقالت: «ستواصل ألمانيا دعم البيشمركة والعمل كجزء من التحالف الدولي حتى دحر تنظيم داعش».

وفي وقت سابق، أعلنت البعثات الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في إقليم كوردستان والعراق، عن استمرار هذه البلدان بدعم البيشمركة والوقوف مع الإقليم بوجه داعش.

وفجر أمس السبت، نفذ عناصر داعش هجوما أودى بحياة ثلاثة من عناصر البيشمركة وأوقع جريحين آخرين، وذلك في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وجاء الهجوم على البيشمركة بالتزامن مع هجومين آخرين على الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

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