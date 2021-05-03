Posted on by

ألمانيا تؤكد مواصلة دعمها للبيشمركة

بعد تأكيدات مماثلة من قبل كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، أكدت القنصلية العامة الألمانية لدى أربيل، اليوم الأحد، مواصلة دعمها لقوات البيشمركة.

وأعربت القنصلية الألمانية عبر تويتر، عن حزنها لاستشهاد مقاتلين من البيشمركة بهجوم لداعش في محافظة كركوك، وتعازيها لعوائل الضحايا، وقالت: «ستواصل ألمانيا دعم البيشمركة والعمل كجزء من التحالف الدولي حتى دحر تنظيم داعش».

وفي وقت سابق، أعلنت البعثات الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في إقليم كوردستان والعراق، عن استمرار هذه البلدان بدعم البيشمركة والوقوف مع الإقليم بوجه داعش.

وفجر أمس السبت، نفذ عناصر داعش هجوما أودى بحياة ثلاثة من عناصر البيشمركة وأوقع جريحين آخرين، وذلك في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك.

وجاء الهجوم على البيشمركة بالتزامن مع هجومين آخرين على الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close