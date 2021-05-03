الصحة تنفي خبر نفاد لقاح فايزر

علقت وزارة الصحة، أمس الأحد، عن الأنباء المتداولة بشأن نفاد لقاح فايزر المضاد لكورونا، مبينة ان اللقاح موجود في المنافذ التلقيحية. وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، إن” لقاح فايزر متوفر في مراكز التلقيح، ولا صحة لنفاده” مشيراً إلى أنه “قد تكون بعض المراكز استنفدت كمياتها من اللقاح وهي بانتظار تسلم الوجبات الجديدة”.

وأضاف، أن “دفعات لقاح فايزر تصل إلى العراق يوم الاحد من كل اسبوع ولا يوجد نقص في اللقاح”، داعياً “وسائل الإعلام إلى توخي الحذر بنقل المعلومات وخصوصا التي تمس حياة المواطنين وصحتهم”.

وكان مصدر في وزارة الصحة، قد أكد، أمس الأحد، أن الوجبة الثانية من لقاح “فايزر-بيونتيك” لم تصل العراق بعد، لافتاً إلى أن الوجبة الأولى من اللقاح الأميركي بدأت تنفد من المستشفيات. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع (المدى)، إن “الإقبال الكبير من قبل المواطنين على لقاح فايزر جعله ينفد من المنافذ التلقيحية في المستشفيات”، مؤكداً أن “الوجبة الثانية التي أعلن عن وصولها قبل نحو أسبوعين لم تصل أصلاً”. وكانت وزارة الصحة، أعلنت، في (18 نيسان 2021)، عن وصول وجبة جديدة من لقاح شركة فايزر إلى العراق، فيما أشارت إلى وصول وجبات أخرى بشكل دوري أسبوعياً.

يأتي هذا في وقت تشهد مستشفيات العراق ومراكزه الصحية إقبالاً ضعيفاً على تلقي بقية اللقاحات، لا سيما بعد أحاديث عن ربط حدوث تجلطات مع أخذها في عدد من دول العالم. لكن عدداً من المحافظات سجّلت إقبالاً كبيراً على التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لأخذ اللقاح، لا سيما بعد أن أقدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تلقي اللقاح، ودعوته جمهوره إلى أخذه.

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