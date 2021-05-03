Posted on by

الكاظمي يترأس اجتماعا امنيا موسعا بحضور قيادات البيشمركة والاجهزة الامنية الاتحادية

بحث التنسيق بين بغداد واربيل في المناطق ذات المسؤولية المشتركة

ترأس رئيس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

No description available.May be an image of 3 people and indoorبيان من مكتب الكاظمي ،  أشار الى انه ” جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد”، مضيفاً ” كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة”.

No description available.May be an image of 1 person and indoor

البيان أضاف ” اصدر القائد العام للقوات المسلحة عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها تدمير وحواضنها.”

May be an image of 2 people, people sitting, office and indoor

May be an image of one or more people, people standing, people sitting and indoor

May be an image of indoor

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close