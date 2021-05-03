الكاظمي يترأس اجتماعا امنيا موسعا بحضور قيادات البيشمركة والاجهزة الامنية الاتحادية

بحث التنسيق بين بغداد واربيل في المناطق ذات المسؤولية المشتركة

ترأس رئيس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

بيان من مكتب الكاظمي ، أشار الى انه ” جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد”، مضيفاً ” كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة”.

البيان أضاف ” اصدر القائد العام للقوات المسلحة عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها تدمير وحواضنها.”

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