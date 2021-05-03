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 المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى 2013;توضيح

بغداد / إعلام القضاء

بخصوص ما تم تداوله بشان محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي نبين ما يلي : إن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين اخرين وفق احكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي الى موت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد.
وأضاف المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “حيثيات الحكم تتلخص بان المدان قام باعتقال امام وخطيب احد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيش واقتياده الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته “.
ولفت إلى أن”المجلس التحقيقي الذي اجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط اضافة الى تقرير الطب العدلي الذي اكد تعرضه الى التعذيب، مشيرا إلى أن الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه”.

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