داعش يهاجم ميليشيات الحشد في كركوك

شن مسلحو داعش، مساء اليوم الاثنين، هجوماً على ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كركوك.

لويس فندي، قائمقام قضاء داقوق قال : «شن مسلحو داعش مساء اليوم، هجوماً على ميليشيات الحشد الشعبي في قرية البشير التابعة لناحية تازة خورماتو».

وأضاف أن «اشتباكات عنيفة نشبت بين داعش وميليشيات الحشد، ولا زالت المواجهات مستمرة».

ووفق المعلومات الواردة، فقد قتل عنصر من الحشد وأصيب إثنان آخران بجروح، تم نقلهم إلى مشفى آزادي في كركوك.

وتسكن قرية البشير التابعة لناحية تازة خورماتو جنوب كركوك غالبية من المكون التركماني، وتتمركز فيها قوات من الحشد الشعبي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط