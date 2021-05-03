راموس وميندي جاهزان للمشاركة في مباراة ريال مدريد وتشيلسي

أصبح الثنائي الدفاعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد، سيرجيو راموس وفيرلاند ميندي، جاهزين للمشاركة في مباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريـال مدريد ضيفًا على ملعب “ستامفورد بريدج” يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “أربيل” بقيادة الحكم الإيطالي الدولي، دانييلي أورساتو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يستطيع زيدان الاستعانة بالثنائي في مباراة تشيلسي بعد مشاركتهما الطبيعية في تدريبات ريـال مدريد صباح اليوم الإثنين.

بينما سيغيب فاران للإصابة العضلية في الضامة بالفخذ الأيمن (طالع التفاصيل)، بالإضافة إلى كل من داني كارفاخال وفيدي فالفيردي لعدم سلامتهما، وبالتالي، لن يسافر الثلاثي إلى لندن مع بعثة ريـال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريـال مدريد كان قد تعادل في مباراة الذهاب مع تشيلسي في إسبانيا بنتيجة 1-1، ويحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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