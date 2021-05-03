محتجّو بغداد‮ ‬يصعّدون الموقف وشرارة الغضب تمتد للمحافظات‮ ‬

قوات الأمن تفرّق حشود المتظاهرين قرب المالية بالرصاص والقوة‮ ‬

بغداد‮ – ‬ الزمان‮ ‬ فرقت القوات الامنية حشود اصحاب العقود والمفصولين من الحشد الشعبي‮ ‬الذين تظاهروا قرب وزارة المالية امس‮ ‬، بالقوة والرصاص الحي‮ ‬، مما اسفر عن سقوط جرحى في‮ ‬صفوف المحتجين‮ ‬، الامر الذي‮ ‬ادى الى تصعيد الموقف وغلق طريق محمد القاسم احتجاجا على استخدام القوة بحق المطالبين بحقوقهم المشروعة‮. ‬وافاد شهود عيان امس ان‮ (‬المفسوخة عقودهم من الحشد وعقود قرار‮ ‬315 ، احتجوا قرب مبنى المالية‮ ‬للمطالبة بأعادتهم الى الخدمة وصرف مستحقاتهم التي‮ ‬ضمنها مجلس النواب في‮ ‬موازنة العام الجاري‮)‬، مؤكدين ان‮ (‬القوات الامنية‮ ‬استخدمت القوة والرصاص لتفريق الحشود‮ ‬، وابعادهم عن بوابة الوزارة‮)‬، واشاروا الى ان‮ (‬القوة الامنية المكلفة بحماية الوزارة اخلت الوزير والموظفين من باب الطوارئ‮ ‬، خشية من اقتحام المبنى‮). ‬وبحسب شاهد عيان اخر‮ ‬، فإن إطلاق النار أوقع أربعة قتلى و7 جرحى من المتظاهرين،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى تفريق التظاهرة بالقوة بعد حدوث صدامات بين الجانبين.وكان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض قد اكد في‮ ‬لقاء متلفز ان‮ (‬الهيئة تحتاج الى تنسيق واذونات إدارية من وزارتي‮ ‬المالية والتخطيط بشأن عودة المفسوخة عقودهم‮)‬، مشيرا الى‮ (‬زيادة رواتب منتسبي‮ ‬الحشد‮ ‬، حيث سيكون راتب الفرد مليونا و415 الفا و700 دينار‮). ‬واعلن مصرف الرافدين،‮ ‬توزيع رواتب منتسبي‮ ‬الحشد بعد تضمين الزيادة فيها‮. ‬وقال المصرف في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس إنه‮ (‬تم رفع رواتب الحشد الشعبي‮ ‬وبإمكان المنتسبين تسلم رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي‮ ‬تخطرهم بصرف الراتب‮). ‬وفي‮ ‬ذي‮ ‬قار‮ ‬، أغلق محتجون عددا من الدوائر الحكومية في‮ ‬المحافظة.وذكر شهود عيان ان‮ (‬العشرات من الخريجين المعينين بصفة أجر‮ ‬يومي‮ ‬،أغلقوا دوائر الصحة والكهرباء في‮ ‬الناصرية للمطالبة بصرف رواتبهم بأثر رجعي‮ ‬وتنفيذ القرار‮ ‬315‮). ‬ويواصل العاملون بالأجور اليومية والعقود في‮ ‬دوائر البلدية والماء والمجاري‮ ‬بقضاء البدير في‮ ‬محافظة الديوانية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل القضاء لليوم الخامس على التوالي‮. ‬وقال المعتصمون في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬هذا التصعيد‮ ‬يأتي‮ ‬نتيجة عدم تطبيق قرار‮ ‬315‮ ‬الخاص بتحويلهم إلى عقود وزارية وزيادة رواتبهم‮). ‬وتظاهر عدد من العاملين بنظام العقود في‮ ‬مديرية بلدية البصرة قرب ديوان المحافظة للمطالبة بتنفيذ قرار‮ ‬315 ،الذي‮ ‬يمنح الموظفين المتعاقدين حقوق وامتيازات موظف الملاك الدائم‮. ‬وطالب المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية‮ (‬بتنفيذ قرار‮ ‬315 القاضي‮ ‬بصرف المخصصات المالية التي‮ ‬تشمل الخطورة والزوجية وتخصيص قطع أراضي‮ ‬والتمتع بالإجازات الاعتيادية‮ ‬،أسوة بموظفي‮ ‬الملاك الدائم‮)‬، واشاروا الى ان‮ (‬المتضرر الوحيد من إلغاء القرار‮ ‬، هم‮ ‬موظفو العقود والأجور‮). ‬بدوره‮ ‬،قال رئيس نقابة العمال في‮ ‬بلدية البصرة عدي‮ ‬محمد إن‮ (‬النقابة تساند وتطالب بتنفيذ القرار الخاص بحقوق موظفي‮ ‬العقود‮ ‬،وإلا سيكون الإضراب عن العمل هو الحل الأخير لديهم بعد أن نفذوا عددا من التظاهرات لكن دون أي‮ ‬جدوى‮)‬، وتابع ان‮ (‬قرار الإضراب عن العمل سيصدر خلال الساعات المقبلة، في‮ ‬حالة لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المتظاهرين من عقود البلدية‮). ‬كما اقدم عدد من المتظاهرين على اغلاق مبنى جامعة واسط‮ ‬، احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الذي‮ ‬اقره مجلس الوزراء عام‮ ‬2019 ، القاضي‮ ‬بتحويل جميع اصحاب الاجور وممن‮ ‬يتقاضون رواتب من صندوق التعليم‮ ‬، الى عقود وزارية‮. ‬