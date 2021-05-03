قوات الأمن تفرّق حشود المتظاهرين قرب المالية بالرصاص والقوة‮  ‬

|
محتجّو بغداد يصعّدون الموقف وشرارة الغضب تمتد للمحافظات
فرقت القوات الامنية حشود اصحاب العقود والمفصولين من الحشد الشعبي الذين تظاهروا قرب وزارة المالية امس ، بالقوة والرصاص الحي ، مما اسفر عن سقوط جرحى في صفوف المحتجين ، الامر الذي ادى الى تصعيد الموقف وغلق طريق محمد القاسم احتجاجا على استخدام القوة بحق المطالبين بحقوقهم المشروعة. وافاد شهود عيان امس ان (المفسوخة عقودهم من الحشد وعقود قرار 315 ، احتجوا قرب مبنى المالية للمطالبة بأعادتهم الى الخدمة وصرف مستحقاتهم التي ضمنها مجلس النواب في موازنة العام الجاري)، مؤكدين ان (القوات الامنية استخدمت القوة والرصاص لتفريق الحشود ، وابعادهم عن بوابة الوزارة)، واشاروا الى ان (القوة الامنية المكلفة بحماية الوزارة اخلت الوزير والموظفين من باب الطوارئ ، خشية من اقتحام المبنى). وبحسب شاهد عيان اخر ، فإن إطلاق النار أوقع أربعة قتلى و7 جرحى من المتظاهرين، مشيراً إلى تفريق التظاهرة بالقوة بعد حدوث صدامات بين الجانبين.وكان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض قد اكد في لقاء متلفز ان (الهيئة تحتاج الى تنسيق واذونات إدارية من وزارتي المالية والتخطيط بشأن عودة المفسوخة عقودهم)، مشيرا الى (زيادة رواتب منتسبي الحشد ، حيث سيكون راتب الفرد مليونا و415 الفا و700 دينار). واعلن مصرف الرافدين، توزيع رواتب منتسبي الحشد بعد تضمين الزيادة فيها. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم رفع رواتب الحشد الشعبي وبإمكان المنتسبين تسلم رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب). وفي ذي قار ، أغلق محتجون عددا من الدوائر الحكومية في المحافظة.وذكر شهود عيان ان (العشرات من الخريجين المعينين بصفة أجر يومي ،أغلقوا دوائر الصحة والكهرباء في الناصرية للمطالبة بصرف رواتبهم بأثر رجعي وتنفيذ القرار 315). ويواصل العاملون بالأجور اليومية والعقود في دوائر البلدية والماء والمجاري بقضاء البدير في محافظة الديوانية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل القضاء لليوم الخامس على التوالي. وقال المعتصمون في تصريح امس إن (هذا التصعيد يأتي نتيجة عدم تطبيق قرار 315 الخاص بتحويلهم إلى عقود وزارية وزيادة رواتبهم). وتظاهر عدد من العاملين بنظام العقود في مديرية بلدية البصرة قرب ديوان المحافظة للمطالبة بتنفيذ قرار 315 ،الذي يمنح الموظفين المتعاقدين حقوق وامتيازات موظف الملاك الدائم. وطالب المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية (بتنفيذ قرار 315 القاضي بصرف المخصصات المالية التي تشمل الخطورة والزوجية وتخصيص قطع أراضي والتمتع بالإجازات الاعتيادية ،أسوة بموظفي الملاك الدائم)، واشاروا الى ان (المتضرر الوحيد من إلغاء القرار ، هم موظفو العقود والأجور). بدوره ،قال رئيس نقابة العمال في بلدية البصرة عدي محمد إن (النقابة تساند وتطالب بتنفيذ القرار الخاص بحقوق موظفي العقود ،وإلا سيكون الإضراب عن العمل هو الحل الأخير لديهم بعد أن نفذوا عددا من التظاهرات لكن دون أي جدوى)، وتابع ان (قرار الإضراب عن العمل سيصدر خلال الساعات المقبلة، في حالة لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المتظاهرين من عقود البلدية). كما اقدم عدد من المتظاهرين على اغلاق مبنى جامعة واسط ، احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الذي اقره مجلس الوزراء عام 2019 ، القاضي بتحويل جميع اصحاب الاجور وممن يتقاضون رواتب من صندوق التعليم ، الى عقود وزارية.