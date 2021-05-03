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لجنة نيابيّة: 90 % من الشهادات من خارج البلاد «غير حقيقية»

لجنة نيابيّة: 90 % من الشهادات من خارج البلاد «غير حقيقية»

 بغداد: اسراء السامرائي
أقرّت لجنة التربية والتعليم النيابية أن 90 % من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق غير حقيقية، بينما رأت أن الواقع التربوي والتعليمي في البلاد يسير نحو الاسوأ.
وقال عضو اللجنة رياض المسعودي: إن “90 بالمئة من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج البلاد بعد العام 2003، هي غير حقيقية وحصلوا عليها من خلال الاموال وعن بعد ومن جامعات غير معترف بها”، مؤكدا “حاجة التعليم الالكتروني المعتمد من وزارتي التربية والتعليم العالي، الى برامج تعليمية خاصة تتناسب مع وضع كورونا ومع التعليم عن بعد”.
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