مسؤولون: مقتل 7 على الأقل في هجوم لطالبان على موقع للجيش الأفغاني

قال مسؤولون محليون اليوم الإثنين إن مسلحين من حركة طالبان هاجموا موقعا للجيش الأفغاني في إقليم فراه جنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل.

يأتي ذلك وسط توقعات بتصاعد في العنف بعد مرور موعد نهائي كان متفقا عليه لانسحاب القوات الأجنبية في الأول من أيار/مايو.

وقال تاج محمد جاهد حاكم إقليم فراه في رسالة مصورة لوسائل الإعلام إن طالبان فجرت موقعا للجيش بعد أن حفرت نفقا طوله 400 متر للوصول إليه من منزل مجاور. وأضاف أن المسلحين أسروا جنديا أيضا خلال العملية.

وقال مسؤولان محليان، طلب أحدهما عدم ذكر اسمه، إن عشرات الجنود ومن بينهم أفراد من قوات نخبة خاصة قتلوا. وقال خير محمد نور زاي وهو عضو في المجلس المحلي إن نحو 30 قتلوا في الهجوم وإن طالبان تسيطر الآن على القاعدة.

ولم يستجب متحدث باسم طالبان بعد لطلب للتعليق.

وقال مسؤولون إن انفجاراً في عاصمة الإقليم اليوم الإثنين أصاب 21 شخصا من بينهم خمسة أطفال، وقال مسؤول الصحة في فراه إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

ووضعت العاصمة الأفغانية في حالة تأهب قصوى مطلع الأسبوع وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في المراكز الحضرية. وحذر قائد القوات الأجنبية في أفغانستان المسلحين من مغبة شن هجمات على القوات الأجنبية لدى انسحابها من البلاد على مدى الأشهر المقبلة.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع حركة طالبان في شباط /فبراير 2020 بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من أيار/مايو 2021 مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.

لكن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعلن الشهر الماضي بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب تماماً بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

وتصاعد العنف ضد الأفغان بقوة في الأسابيع الأخيرة، ولقي أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم. ويوم الجمعة، وقع انفجار قوي بإقليم لوجار في شرق البلاد أودى بحياة العشرات وقت إفطار رمضان.