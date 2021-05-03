مسؤول في قوات البيشمركة : مناطق “الفراغ الأمني” بيننا والجيش العراقي باتت مشكلة

أعلن مسؤول محور غرب كركوك في قوات البيشمركة نوري حمة علي ، اليوم الاحد ، ان “الفراغ الأمني الحاصل في المناطق الواقعة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية باتت مشكلة يستفاد منها تنظيم داعش “، مشدداً على ان ” بقاء الوضع على ماهو عليه وعدم ملء هذا الفراغ سيزيد من خطر التنظيم الإرهابي كثيراً ” .

وكان مسلحو تنظيم داعش شنوا فجر السبت هجوماً على موقعين للواء العاشر من قوات البيشمركة المتمركزة في حدود بلدة پردي (آلتون كوبري) شمال غرب كركوك ، ودارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات البيشمركة في المنطقة المترامية الأطراف ما أسفر عن استشهاد 3 من مقاتلي البيشمركة وإصابة مقاتلان آخران بجروح .

نوري حمة علي ، قال لـ(باسنيوز) ” مع الأسف هناك اهمال من جانب الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية بينها وإقليم كوردستان ما يلحق اضرار فادحة بهذه المناطق والخطوط المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي” ، لافتاً الى انه ” لو تم تنفيذ هذه الاتفاقيات لما كان الوضع قد وصل الى ماهو عليه الان”.

مسؤول محور غرب كركوك في قوات البيشمركة نوري حمة علي ، أكد “ضرورة اسراع أربيل وبغداد في وضع آلية مشتركة لادارة مناطق الفراغ الأمني وعدم السماح بأي تحرك لارهابيي داعش فيها” ، مردفاً بالقول ” المخاطر لم تعد تقتصر على مناطق الفراغ الأمني بل انها باتت جدّية على كركوك ومناطق أخرى ايضاً”.

مشيراً الى ان ” من المهم ايضاً ان يزيد التحالف الدولي ضرباته لاوكار ومخابىء التنظيم وزيادة التعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة “.

يشار إلى أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش الذي بسط سيطرته على أراضٍ شاسعة على مدى سنوات في العراق وسوريا، إلا أن بقاياه لا تزال تنفذ عمليات إرهابية في بعض المناطق العراقية وفي البادية السورية، بشكل متكرر.

هذا وكان ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات العراقية المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت، أكد في 24 ابريل/نيسان الماضي، أن «هناك تحركات مستمرة لمسلحي داعش في مناطق كركوك وصلاح الدين وديالى رغم ضربات التحالف الدولي بين الحين والآخر لأوكار ومخابىء المسلحين».

مبدياً في تصريح لـ(باسنيوز) استعداد حكومة الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية في إدارة المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

كما كان قد حذر من أن «بقاء الوضع في هذه المناطق على ماهو عليه سيساعد في زيادة تحركات وهجمات المسلحين».

ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات العراقية المشتركة، شدد على ضرورة تفعيل غرف العمليات التي كان قد تم الاتفاق بشأنها بين أربيل وبغداد لضبط الامن في (المتنازع عليها) ، مشيراً إلى أن «الحكومة الاتحادية لم تعمل حتی الآن على تطبيق آليات مباشرة غرف العمليات المشتركة هذه لمهامها ومن الضروري عقد اجتماعات ولقاءات بهذا الصدد».

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