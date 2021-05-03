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هل يفلح محمد سلمان في تحييد وتهميش الفكر الوهابي التكفيري ؟

بقلم مهدي قاسم

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقائه التلفزيوني و بجرأة غير مسبوقة الاستعانة بالقرآن بالحسم في الشؤون الدينية بديلا عن تخريجات وتأويلات الفكر الوهابي والبخاري وغيرهما ، وإذا صح هذا الأمر وطُبق على أرض الواقع فعليا ، و متجسدا في ممارسات الحياة اليومية للمواطن السعودي وكفت المساجد الممولة سعودبيا في الخارج عن التحريض على الإرهاب ، فإنه يكون قد حقق ثورة فكرية حقا ، ليس في حياة السعوديين فقط ، بل ربما في باقي مجتمعات إسلامية أخرى ، وخاصة أن المذهب الوهابي التكفيري كان ولا يزال يشكّل العقيدة أو الأيديولوجيا الرسمية للنظام الملكي السعودي، والتي نُشطت فعّالة عبر مؤسسات الدولة نظريا و تطبيقيا كأخطر فكر ظلامي فاشي تكفيري إلغائي ودموي رهيب مفرخ للإرهابيين ، من حيث شكُل و لازال يشكّل تهديدا فعليا قائما في أنحاء وبقاع عديدة من العالم ، إذ أن عددا من تنظيمات إرهابية كالقاعدة و داعش وبوكوحرام وحركة الشباب الصوماليين وأبو السياف في فلبين قد سقطوا من معطف هذا الفكر التكفيري الدموي فضلا عن الفكر السلفي المتشدد والاخوانجية والخ ، وحيث كان كل تنظيم من هذه التنظيمات الإرهابية قد ارتكبت جرائم قتل ومجازر جماعية كثيرة بحق أناس أبرياء مسالمين عزل في مناطق عديدة من دول العالم ، لتشكل في الوقت نفسه عوامل عرقلة وعقبات للتقدم الحضاري والتطور العلمي في بلدان إسلامية ، حالمة بالعودة إلى الماضي العتيد من خلال السعي لإقامة خلافة الدولة الإسلامية في عصرنا الراهن بحد السيف وقطع الرأس !!..

و المثير أن خطوات محمد بن سلمان الإصلاحية الفكرية والاجتماعية الكبيرة هذه تسير حتى الآن بمرونة ، دون مقاومة أو تصادم كبير مع ممثلي عتاة و غلاة الفكر الوهابي المتعصب و المتشنج و المتغلغل في مؤسسات الدولة السعودية ، وهو الأمر الذي يُشير إلى السيطرة الأمنية التامة على الوضع في السعودية من قبل محمد بن سلمان وطاقمه المساعد والمؤيد حتى الآن لخطواته الإصلاحية .

بل الطريف و المُسر من هذه الناحية هو أنه حتى شيخ الأزهر نفسه قد أعلن مباركته لخطوات محمد بن السلمان الإصلاحية على صعيد الخطاب الديني ، وهو أمر حسن بالتأكيد ، وسوف يكون عامل دعم إضافي لتلك الإصلاحات الفكرية والاجتماعية الجذرية والمهمة..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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