3500 مرشح يتنافسون في الانتخابات النيابيّة المقبلة

بغداد: مهند عبد الوهاب

جددت مفوضية الانتخابات التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بينما اكدت التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3500 مرشح، بالتزامن مع ذلك طالبت كتلة نيابية المفوضية بالاعتماد على البطاقة البايومترية والعد والفرز الالكتروني فقط لمنع عملية التزوير.

وذكرت المفوضية في بيان: “ في الوقت الذي نشدد فيه على أن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، نؤكد مواصلة الخطوات والتحضيرات لمرحلة الاقتراع بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين وإصدار مجلس المفوضين لقراره بإيقاف عملية التسجيل البايومتري لغاية الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.

واضافت أن “مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، انقضت في الأول من أيار لعام 2021، وسيجرى تباعاً التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3500 مرشح، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وهي (وزارة الداخلية /الأدلة الجنائية، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

من جانب آخر، قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي: إنه “بدون تحديد الانتخاب عن طريق البطاقة البايومترية حتما سيشوب الانتخابات التزوير، والتجربة الانتخابية التي جرت عام 2018 خير دليل على أن سبب التزوير فيها كان عن طريق البطاقة الانتخابية، واعتمادها سينعكس سلبا على الانتخابات وعكس رغبة المتظاهرين المطالبين بانتخابات نزيهة “. وتابع “في حال عدم استطاعة المفوضية تحديث جميع البطاقات البايومترية للناخبين ندعو الى الاكتفاء بما هو محدث من ناخبين وفق البطاقة البايومترية المحدثة لاجراء الانتخابات والناخب الذي لا يجدد البطاقة الانتخابية دليل على عدم رغبته في المشاركة في الانتخابات “.

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