الإعلام الأمني: استهداف بلد لن يمر دون حساب

كشفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، إن استهداف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة العراقية بغداد، تم بـ 4 صواريخ كاتيوشاً، مشددة على إن هذا العمل لن يمر دون حساب.

وقالت الخلية في بيان إن «القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت بالساعة 20:00 على إطلاق أربعة صواريخ نوع كاتيوشا من منطقة الناي بقضاء الخالص، حيث سقطت على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية».

وأضافت، أن «هذه الأعمال يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية»، مشيرة إلى أنها «لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفقا لأجندة لا تريد الخير للعراق وأهله».

وفي وقت سابق، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الاثنين، سقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون أية خسائر، مبيناً أن الصواريخ انطلقت من منطقتي الدوجمه والناي التابعتين لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى.

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