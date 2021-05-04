دستور إقليم كوردستان .. البرلمان بانتظار ملاحظات ومقترحات الأطراف السياسية

قالت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، اليوم الثلاثاء ، ان هيئة رئاسة البرلمان ، طالبت الأطراف السياسية بارسال ملاحظاتها ومقترحاتها الى رئاسة البرلمان بصدد مشروع قانون دستور إقليم كوردستان ، حتى الـ 15 من مايو/أيار الجاري .

قهوجي ، قالت ان “هذا الموعد تم تحديده خلال اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية في الـ 4 من ابريل / نيسان الماضي حيث تم الطلب رسمياً من الأطراف السياسية ارسال ملاحظاتها ومقترحاتها بصدد مشروع قانون دستور إقليم كوردستان”.

وكان مدیر إعلام برلمان كوردستان ، أفاد في الـ 5 من ابريل/نيسان الماضي ، عن بدء الاستعدادات لاستكمال كتابة‌ دستور اقلیم كوردستان ، لافتاً الى اجتماع هيئة رئاسة البرلمان برؤساء الكتل النيابية بهذا الصدد .

سامان احمد بكر ، كان قد صرح ان هيئة رئاسة البرلمان وعن طريق رؤساء الكتل النيابية طالبت الأطراف السياسية بارسال ملاحظاتها واقتراحاتها بصدد موضوع كتابة الدستور .

مشدداً ، على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، مضيفاً ان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.

قهوجي ، تابعت بالقول ان “جانباً من اجيندا زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى الأطراف السياسية هو لتقريب وجهات النظر بشأن مشروع دستور الإقليم من اجل المصادقة عليه خلال الدورة الحالية للبرلمان” .

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