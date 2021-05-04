دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء الى الإيعاز لوزارة الدفاع بإكمال توطين رواتب منتسبي الوزارة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (281 لسنة 2017) .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” في زمن رئيس الوزراء السابق صدر القرار (281 لسنة 2017) المتضمن توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع بهدف دفع الرواتب والمخصصات الكترونياً من خلال البطاقة البيومترية، ثم أرسل مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي (وكالة) كتاباً الى أمانة سر وزارة الدفاع (العدد م.ر.و/ د7/ م.ر 18/ 1549 بتاريخ 6 تموز 2020) يتضمن توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء لوزارة الدفاع بتوطين رواتب منتسبي الوزارة وبيان سبب التأخير، إلا أن الوزارة لم تكمل توطين الرواتب لغاية اليوم “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء من جديد والإيعاز لوزارة الدفاع بحسم هذه القضية بأسرع وقت ممكن “.

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