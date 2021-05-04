روسيا تكشف اسرار مرض كوفيد- 19 المشهور بالكورونا!!

أصبحت روسيا أول دولة في العالم تقوم بتشريح جثة لمرضى كوفيد -19 بعد وفاتهم. بهدف إجراء تحقيق شامل.

اكتشف الأطباء الروس أن Covid-19 لا يوجد كفيروس، بل هو بكتيريا وتعرضت للإشعاع وتسبب موت الإنسان عن طريق التخثر في الدم.

وُجد أن مرض كوفيد -19 يتسبب في تخثر الدم الذي يسبب تجلط الدم لدى البشر ويسبب تخثر الدم في الأوردة، مما يجعل من الصعب على الشخص التنفس لأن المخ والقلب والرئتين لا يستطيعان استقبال الأكسجين، مما يتسبب في وفاة الناس بسرعة.

للعثور على سبب نقص الطاقة التنفسية، لم يستمع الأطباء في روسيا إلى بروتوكول منظمة الصحة العالمية وقاموا بتشريح جثث كوفيد -19. بعد أن فتح الأطباء أذرع وأرجل وأجزاء أخرى من الجسم وفحصوها بدقة، لاحظوا أن الأوعية الدموية متوسعة ومليئة بالجلطات الدموية، مما يعيق تدفق الدم ويقلل أيضًا من تدفق الأكسجين. في الجسم يتسبب في وفاة المريض. بعد معرفة هذا البحث، غيرت وزارة الصحة الروسية على الفور بروتوكول علاج Covid-19 وأعطت الأسبرين لمرضاه الإيجابيين. بدأت بأخذ 100 ملغ وإمبروماك. ونتيجة لذلك، بدأ المرضى في التعافي وبدأت صحتهم في التحسن. أخرجت وزارة الصحة الروسية أكثر من 14000 مريض في يوم واحد وأرسلتهم إلى منازلهم.

أوضح الأطباء في روسيا، بعد فترة من الاكتشاف العلمي، طريقة العلاج بالقول إن المرض خدعة عالمية، “إنه ليس سوى تخثر داخل الأوعية الدموية (تجلط الدم) وطريقة العلاج.

أقراص المضادات الحيوية ومضاد للالتهابات وتناول مضادات التخثر (الأسبرين).

هذا يدل على أنه من الممكن علاج المرض.

وفقًا لعلماء روس آخرين، لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى أجهزة التنفس الصناعي ووحدة العناية المركزة (ICU). تم بالفعل نشر بروتوكولات لهذا التأثير في روسيا.

عرفت الصين ذلك بالفعل، لكنها لم تنشر تقريرها قط.

شارك هذه المعلومات مع عائلتك وجيرانك ومعارفك وأصدقائك وزملائك حتى يتمكنوا من التخلص من الخوف من Covid-19 وإدراك أن هذا ليس فيروسًا، ولكنه بكتيريا تعرضت فقط لإشعاع . فقط الأشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة للغاية يجب أن يكونوا حذرين. هذا الإشعاع يسبب أيضًا الالتهاب ونقص الأكسجة. يجب على الضحايا تناول Asprin-100mg و Apronik أو Paracetamol 650mg.

المصدر: وزارة الصحة الروسية

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