صدور توصيات لجنة التحقيق بحريق ابن الخطيب .. استقالة وزير الصحة وإعفاءات وعقوبات تطال مسؤولين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، موافقته على طلب الاستقالة التي كان قد قدمها وزير الصحة والبيئة الاتحادية حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

جاء ذلك في بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي ، مضيفاً ان ” مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية” ، مردفاً ” كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.”

هذا وكان الحريق الذي اندلع السبت قبل الماضي في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في العاصمة العراقية بغداد اثر انفجار عبوة أوكسجين ، الى وفاة اكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

كما تضمنت التوصيات ، بحسب البيان “إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها”.

مشيراً كذلك الى ” تفعيل نص المادة ( 12 ) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا”.

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