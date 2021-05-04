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ماهي المضاعفات بعد أخذ اللقاحات ضد وباء كورونا COVID19 ؟ . وماهي نسبة المناعة لكل لقاح ؟

ماهي المضاعفات بعد أخذ اللقاحات ضد وباء كورونا COVID19 ؟ . وماهي نسبة المناعة لكل لقاح ؟
مواصفات جرعات كل لقاح :
1 – لقاح : Pfizer / فايزر .
يعطى هذا اللقاح ضد وباء كورونا COVID 19 على شكل جرعتين خلال المدة المقررة , وهي ثلاثة اسابيع بين الجرعة الاولى والثانية . ففي الاسبوع الاول من اخذ الجرعة الاولى من اللقاح تصل نسبة المناعة المكتسبة ضد الوباء تصل بنسبة 52% .
وفي خلال 14 يوماً من اخذ الجرعة الاولى تصل نسبة المناعة الى نسبة 89% ضد الوباء
وفي خلال اخذ الجرعة الثانية من اللقاح في الاسبوع الثالث . تصل المناعة ضد الوباء كورونا بنسبة 95.3% .
2 – لقاح : Astrazance / أسترازينيكا
يأخذ هذا اللقاح على شكل جرعتين الفرق بينهما مدة 8 أسابيع .
تصل المناعة المكتسبة ضد وباء كورونا COVID19 . من اخذ الجرعة الاولى وخلال 14 يوماً تصل المناعة المكتسبة الى نسبة 70% .
وفي اخذ الجرعة الثانية من اللقاح , قد تصل المناعة المكتسبة في بعض الاحيان الى نسبة 100%
3 – لقاح : Moderna .
يعطى هذا اللقاح ضد وباء كورونا COVID19 . على شكل جرعتين . الفرق بينهما مدة 3 أسابيع .
في الجرعة الاولى من هذا اللقاح . تصل المناعة المكتسبة ضد الوباء خلال 14 يوماً الى نسبة 92% .
وفي اخذ الجرعة الثانية تصل المناعة المكتسبة الى نسبة 95% .
× ومن خلال تصريح ( Ματινα Παγωνη / ماتينا باغوني ) رئيسة جمعيات الاطباء في اليونان والمشرفة من قبل وزارة الصحة على المكافحة من وباء كورونا COVID19 . قالت : تحدث مضاعفات بسيطة بعد اخذ اللقاح خلال مدة 24 ساعة وحسب عمر الشخص , بأن تحدث مضاعفات صداع في الرأس وارتفاع درجة حرارة الجسم خلال مدة 24 ساعة , وحسب مواصفات كل لقاح .
ففي اخذ جرعة من لقاح Pfizer : تحث مضاعفات خلال 24 ساعة من اخذ اللقاح , صداع في الرأس وارتفاع درجة حرارة الجسم الى 37.5 % .وحسب العمر ورد الفعل لاعضاء الجسم .
وفي حالة أخذ لقاح : Astranece .
تحدث مضاعفات بسيطة خلال 24 ساعة . صداع في الرأس وارتفاع درجة حرارة الجسم 38.5 % وتكون خلال يومين . وحسب العمر ورد الفعل لاعضاء الجسم .
وفي كلا الحالتين من اخذ هذه اللقاحات , تعود الامور الى شكلها الطبيعي مع اكتساب مناعة ضد وباء كورونا . في ان يكتسب الجسم مناعة قوية ضد هذا الوباء .

وهذا الجدول يوضح ذلك :
1

Σύγκριση Pfizer-Moderna-Astrazeneca με αποτέλεσμα -έκπληξη: Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό εμβόλιο

ترجمة : جمعة عبدالله

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