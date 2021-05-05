التربية توقف الدوام الحضوري.. والتعليم تستثني 3 كليات

قررت وزارة التربية، مساء أمس، إيقاف العمل بالدوام الحضوري بدءاً من اليوم الأربعاء، والاعتماد كليا في جميع المراحل على التعليم الالكتروني.

وجاء قرار الوزارة، الذي طالبت به شرائح اجتماعية واسعة، التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، يوم أمس، إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والجامعات بعموم العراق بسبب ارتفاع عديد الإصابات بفايروس كورونا.

واستثنى المجلس 3 كليات من قرار إيقاف التعليم الحضوري، وهي المراحل المنتهية لكليات الطب وطب الاسنان والتمريض.

كما قرر المجلس منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بالحجر الاجباري لمدة 14 يوماً، كذلك إلزام الوزارات والدوائر بحثّ منتسبيها على أخذ لقاحات كورونا.

المجلس قرر ايضاً، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 ايام بناء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار الجاري.

وفي شأن منفصل، وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، إن “الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب”.

ورأى وزير الصحة حسن التميمي في بيان استقالته، أن ما حدث في مستشفى ابن الخطيب في بغداد قد يتكرر، في أي دائرة او مؤسسة صحية.

وقال التميمي في نص استقالته إن التخبط الحاصل بفصل المؤسسات الصحية وربطها بالمحافظات بالرغم من صدور عدة قوانين توصي بإرجاعها للوزارة سبب الكثير من المشاكل التي اعاقت عمل الدوائر.

وأضاف: “وانني وكالتزام اخلاقي وحفاظا على مسيرتي الوظيفية وتأريخي العائلي والمهني اعلن استقالتي من ادارة وزارة الصحة لعدم وجود مايلوح بالافق الى وجود دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي وكذلك عدم تقديم الدعم الى ابطال الجيش الابيض وبالرغم من كل مطالباتنا”.

هذا وصوت مجلس الوزراء في جلسته على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق محافظ بغداد.

وأضاف البيان، أن “المجلس صوت على إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها”. من جانبه، كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، أمس، ان لجنته ستقدم ثلاثة أسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته.

وقال الموسوي في بيان تلقته (المدى) إن “الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد”.

واضاف ان “لجنة الصحة النيابية حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط