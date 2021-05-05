الطب والشعر/ الصبر مفتاح الظفر

د حسن كاظم محمد

تمهيد : من خصوصیات جراحة العظام والمفاصل إنها بحاجة إلى الصبر والتأني والوقت الطويل. تمر علينا حالات التشوهات الولادية والتي تبدأ من الولادة، بتداخلات جراحية متعددة ومتابعات متعاقبة لحين استقرار نمو الجهاز العظمي فسلجياً وذلك بحدود عمر الخمسة وعشرين عاما. بهذا الحال يصبح الطفل ووالديه من الأصدقاء للطبيب المعالج.

حدثت أمثلة أن طفلا عولج لتشوه خلقي، كبر ودرس، تخرج وتزوج وإذا بيوم ما جالباً طفله لاستشارة طبية من وجود أي خلل يستحق الاهتمام.

في سبعينيات القرن الماضي كنت في المملكة المتحدة للدراسة والتدريب وصادفتنا حالة كسر عظم الفخذ وعولج بالطريقة المتبعة في حينه وبعد المدة المألوفة للشفاء البالغة ثلاثة شهور لم تظهر علامة التئام، وهذه حالة كسر تدعى بطء أو عدم التئام،،DELAYED&OR NONUNI0N. الأستاذ المعالج حاول بطرق متعددة وينتظر ونحن معه ولكن بدون استجابة عند منطقة الكسر، ولكنه بين فترة وأخرى كان يتمتع بإجازة ترفيهية ويعود ثانية وثالثة وهكذا بدون ملل أو ضجر لفترة حوالي السنة. ثم توصلنا أخيرا للنتيجة المرجوة وكلنا فرحين مريضا ومعالجين. رسالة الأستاذ كانت إصبر إصبر والمريض معك صابرا تصل نهاية الطريق. وإلى القارئ العزيز القصيدة التالية عن الصبر مفتاح الظفر،،

صَـبُر صَبْـرَين لِـلحُبْ وِاْلــبِلـيّـه

صُبَرْتَ آنَه بُگَـت يَـمَّه وْضَميره

بِليّه وْضِيگْ عِـيشَة هَـم گِضَيـنَه

خُـبْز وْبصَل وِاْلـفَـرشَه حَصيره

گـلّي شْـلـون تِـدْبَر لو سَطِحْـنَه

يِـنـضَحْ ماي وِالْـمَطْـره غَـزيره

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نَبي أيّـوب تِـدْري شِنْهي قِصْـته؟

رَحَـل وَيْ زَوْجِـتـه تـارِكِ دِّيـره

لو مَر گَيض زَرْعَـك وِشَـل مَـيّه

إصْبِـر تِـنفِـرج لَـتْـگـلّي حِـيره؟

تَـيّهْـت اْلـدَرُب وِنْـته بْصَحـاره

مـِفْــتـاحِ اْلـفَـرَج رَبـَّـك يِـديـره

شَهَـر إمْشي عوفِ اْلـنَهَـر بالَـك

قــاعِ اْلـنَهَـر حِـيـتـانـه خَـطـيـره

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دِنـْيه تْدور وِنْـتـه غـافي عَـنْهـه

چَـرْخِ اْلدَهَـر كُلْ ساعه بْوَتـيره

اْلظَفَـر بِالْصَبُر يِـتْحَقّـق مَـرامَه

عُـذُر مَـيْـفـيد أزْمَـتـْنـه چـبـيـره

طَعْمِ لْصَبُر عَـلْگَم مِن يِجِرْعه؟

بَــسِّ لْـعِــنـده إيـمان وْبَـصيـره

يِگِـلّك آنـه مِن تِحـدث اْلـنَـكْـبـه

صَبُر قُـوَّة جِـبَـل ما صَدْ مَسيره

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إذا رِدْت اْلصَبُـر تـفْهَـم مَعـانِـيّه

أخـذ أُمَّــك مَـثَـل أَوَّل تِـشـيـره؟

تِـدْري لـو غِـبِت عَـنْهَه بْـقَضيّه

تْـريـدَك بِـالحِـلم شـوفه قَـصيره

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لْصبُـر لا يـِقْـبـَل بـْذِلّه وْمَـهـانـه

لْصَبُر ثورَة عَـقِـل شِيمَه وِغِـيره

لْصَبُر چَن جِـبَل رَسّخهه جْذوره

قـَوي شامِخ أسـد يِرعِـب زَئيـره

عِـبَر للصَبُر، كاظم غيـض قَـدّم

لا هابِ اْلـسجـن ضَحّه بْمَصيره

وإلى اللقاء

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