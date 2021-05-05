بعد لقاءاته في أربيل .. نيجيرفان بارزاني في السليمانية للاجتماع بالقوى السياسية الكوردستانية

في اطار لقاءاته بالأطراف السياسية ، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، إلى مدينة السليمانية للقاء قيادات حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

وكان نيجيرفان بارزاني قد زار ، امس الاثنين ، قيادة كل من جماعة العدل الكوردستانية (الجماعة الإسلامية سابقاً) والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، في العاصمة أربيل .

ويرافق نيجيرفان بارزاني في زياراته نائبي رئيس الاقليم جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قادر.

رئيس اقليم كوردستان اجتمع في السليمانية مع المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي والرئاسة المشتركة لقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاج محمود.

وبحث رئيس اقليم كوردستان مع الأطراف السياسية، الوضع العراقي والكوردستاني ، والانتخابات العراقية المبكرة ، حيث تم التاكيد على ضرورة توحيد الخطاب الكوردي في بغداد ، وأهمية مواصلة العمل المشترك والسعي لتحقيق وحدة الصف والتلاحم بين كل مكونات إقليم كوردستان ، كما جرى التأكيد على السعي لخلق إطار للعمل المشترك بين الأطراف السياسية الكوردستانية في سبيل حماية المصالح العليا لإقليم كوردستان بمعزل عن الخلافات والاختلافات السياسية.

كما تم التركيز على مسألة إعداد دستور إقليم كوردستان والمصادقة عليه خلال الدورة الحالية لبرلمان كوردستان.

وتأتي لقاءات رئيس إقليم كوردستان في وقت تستعد فيه الاطراف السياسية الكوردية لخوض الانتخابات العراقية المبكرة المزمع اجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وأكد بارزاني ، عقب لقاءاته في السليمانية ، اليوم الثلاثاء ، على ضرورة بذل مساعٍ جادة والتباحث مع القوى السياسية في إقليم كوردستان بهدف تشريع دستور الإقليم ، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف والكلمة للحفاظ على المكاسب المتحققة في بغداد.

مضيفاً في تصريحات للصحفيين ، من بينهم مراسل(باسنيوز) على ضرورة بذل جهود جادة لتذليل المشاكل الموجودة في إقليم كوردستان وتبادل الآراء مع الأحزاب بشأن الدستور ، مشدداً على ضرورة وحدة الصف لمواجهة التحديات القائمة .

وحول التوافق بين الأحزاب الكوردستانية استعداداً لانتخابات أكتوبر في العراق، أشار بارزاني إلى أن ” النظام الانتخابي ليس بالشكل الذي يتيح تشكيل تحالف انتخابي الآن ” ، مردفاً ” لكن بالتأكيد لا بد من وحدة الصف والكلمة بين جميع الأحزاب بعد الانتخابات وإيجاد إطار للعمل والتنسيق المشترك فيما بينها”.

وشدد رئيس إقليم كوردستان ، بالقول ” يمكننا الحفاظ على مكاسبنا في بغداد إذا اتحدنا معاً ، أما إذا انقسمنا فإن إقليم كوردستان سيكون المتضرر الأول ” ، لافتاً الى ان ” كل مساعي رئاسة إقليم كوردستان هدفها تحقيق وحدة الصف”.

وبشأن مسألة صياغة دستور إقليم كوردستان ، قال بارزاني ” نتباحث مع جميع الأحزاب بشأن الدستور وبعد ذلك سيقوم برلمان كوردستان بتحديد الآليات ، وهنالك جهود جادة لاستكمال صياغة وتشريع الدستور”.

وتأتي لقاءات رئيس إقليم كوردستان وزياراته امس واليوم للأطراف السياسية الكوردستانية في أربيل والسليمانية ، بعد لقاء موسع عقده في 8 ابريل / نيسان الماضي ، مع ممثلي تلك القوى والأطراف السياسية مجتمعة في مبنى الرئاسة تم خلاله مناقشة أوضاع العراق والمنطقة .

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