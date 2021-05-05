دولة الإمارات تمنح “صوت الأردن” عمر العبداللات الإقامة الذهبية

بتاريخ – 4 مايو 2021:

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة “الإقامة الذهبية” لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وأعرب عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية اذ كتب على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تشرفت اليوم وبوجوي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي ” الإقامة الذهبية” التي أعتبرها تشريفاً أعتز به… كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي.

والجدير بالذكر أن الفنان عمر العبداللات متواجد حالياً في دولة الامارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة بين العاطفي و الوطني، حيث يستعد لتسجيل عمل فني وطني لدولة الإمارات العربية من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان الفنان عمر العبداللات، كما ويضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “بنلتقي” من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان عبدالله آل سهل وتوزيع موسيقي حسام كامل ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا لصاحبها السيد حسن طالب .

وتعاون الفنان عمر العبداللات مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي بعدد ثلاثة أغاني ستطرح قريباً بالأسواق بعنوان ” الفنجان ” لحن فلكلور ووزعها موسيقياً الموزع الكويتي ربيع الصيداوي ، وأغنيتين بعنوان ” ابن الناس ” و ” آخر حكايتنا ” من ألحان الفنان عمر العبداللات.

المكتب الإعلامي للفنان عمر العبداللات

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