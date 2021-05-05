Posted on by

هديتي هي ثلاث دقائق ونصف

 ستقلب الموازين في العراق لا يحتاج العامل بعدها الى التقاعد
جون لويس مثال حي على ما اقول
يمكن الاستماع الى هذه الدقائق من الدقيقة (00.00) الى الدقيقة (03.40)
ما الفائدة من الاكتفاء بتهنئة العمال بعيدهم وهم يعانون شظف العيش ؟؟؟
المطلوب تحقيق الرفاهية والإزدهار والسعادة والغنى لهم ولعوائلهم
يمكن تحقيق ذلك بايجاد سياسة اقتصادية جديدة وبتوفير آليات حديثة يمكن التعرف عليها من خلال الاستماع لثلاث دقائق ونصف من الفيديو ادناه من الدقيقة (0.00) الى الدقيقة (3.40) كما يمكن الاستماع الى كامل المحاضرة على الرابط https://mohammedallawi.com/2017/12/20/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9/
محمد توفيق علاوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here