هديتي هي ثلاث دقائق ونصف

ستقلب الموازين في العراق لا يحتاج العامل بعدها الى التقاعد

جون لويس مثال حي على ما اقول

يمكن الاستماع الى هذه الدقائق من الدقيقة (00.00) الى الدقيقة (03.40)

ما الفائدة من الاكتفاء بتهنئة العمال بعيدهم وهم يعانون شظف العيش ؟؟؟

المطلوب تحقيق الرفاهية والإزدهار والسعادة والغنى لهم ولعوائلهم

يمكن تحقيق ذلك بايجاد سياسة اقتصادية جديدة وبتوفير آليات حديثة يمكن التعرف عليها من خلال الاستماع لثلاث دقائق ونصف من الفيديو ادناه من الدقيقة (0.00) الى الدقيقة (3.40) كما يمكن الاستماع الى كامل المحاضرة على الرابط https://mohammedallawi.com/2017/12/20/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b6%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9/

محمد توفيق علاوي

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