وكيل وزارة الثقافة الى جمعية الفنانين التشكيليين.. “مهم جدا تثبيت الهوية الفنية للبلد”

بهدف ان تكون جمعية الفنانين التشكيليين صنوا ورديفا لدائرة الفنون العامة، قام وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم بزيارة الى الجمعية مساء يوم الثلاثاء 4/5/2021، ليعقد اجتماعا مع الهيئة الادارية للجمعية والتي يرأسها الفنان قاسم سبتي.

حيث تناول الطرفان اهمية تثبيت الهوية الفنية للبلد والتي تتجذر في عمق الحضارة العراقية، وتشكيلها ضمن رؤى أكاديمية معاصرة يشارك فيها الفنانون التشكيليون في العراق، وذلك من خلال وضع معايير وأسس يتفق عليها الطرفان، في الوزارة والجمعية، لبلورة أفق تعاون مستقبلي مشترك.

هذا وقد نجح الاجتماع بتحقيق الشفافية في طرح الاشكالات وتبادل وجهات النظر وتقريبها لصالح الفن التشكيلي والنهوض به من جديد.

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