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خالد الماجدي

الخارجية الأمريكية ترفض توسل محمد بن سلمان بطلبه لزيارة بايدن في الولايات المتحدة حسب وثيقة مسربة من الديوان الملكي السعودي
كشف موقع مجهر الجزيرة عن وثيقة تشير لعدم سماح وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في الوثيقة أن الديوان الملكي السعودي وبعد رفض الولايات المتحدة الغير متوقع لزيارة ولي العهد محمد بن سلمان أصدر برقية في تاريخ 25/ 8/ 1442 بشأن موافقته حول اقتراح مجلس الشؤون السياسية والأمنية بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأمر والاستفادة من استثمارات المملكة والحلفاء للضغط من أجل قبول الزيارة الرسمية لمحمد بن سلمان ولقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://twitter.com/mejharaljazeera/status/1389821205834723328

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