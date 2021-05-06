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الخارجية الأمريكية ترفض زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة (وثيقة)‎‎‎

كشفت مواقع التواصل عن وثيقة تشير لعدم سماح وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في الوثيقة أن الديوان الملكي السعودي وبعد رفض الولايات المتحدة الغير متوقع لزيارة ولي العهد محمد بن سلمان أصدر برقية في تاريخ 25/ 81442 بشأن موافقته حول اقتراح مجلس الشؤون السياسية والأمنية بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأمر والاستفادة من استثمارات المملكة والحلفاء للضغط من أجل قبول الزيارة الرسمية لمحمد بن سلمان ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

واستنكر عدد من الناشطين هذه الطريقة للتعامل مع الدول الأخرى في السياسة الخارجية واعتبروه أمراً مهيناً للملكة العربية السعودية. 

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