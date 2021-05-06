العراق يدعو الصندوق الدولي للتنمية لتشخيص احتياجاته الزراعية

وجه وزير الخارجية الاتحادي د. فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دعوة إلى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما جيلبير انغبو، لزيارة العراق والاطلاع على الواقع الزراعي العراقي وتشخيص احتياجات العراق لتحقيق التنمية الزراعية.

وجه وزير الخارجية الاتحادي د. فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دعوة إلى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما جيلبير انغبو، لزيارة العراق والاطلاع على الواقع الزراعي العراقي وتشخيص احتياجات العراق لتحقيق التنمية الزراعية.

والتقى حسين، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما جيلبير انغبو، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق والاستفادة من خبرات وإمكانيات الصندوق في تنمية هذا المجال وإمكانية فتح مكتب للصندوق في العراق خاصة في ظل توجه الحكومة العراقية لدعم القطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.

وأكد حسين على «إجراء مفاوضات مستمرة مع دول الجوار تركيا وإيران بخصوص الحصص المائية للعراق».

كما دعا حسين، انغبو، لزيارة العراق والاطلاع على الواقع الزراعي العراقي وتشخيص احتياجات العراق لتحقيق التنمية الزراعية.

كما تطرق إلى «الحاجة لتطوير مهارات وامكانيات المتخصصين العراقيين الزراعيين في وزارتي الزراعة والبيئة من خلال إقامة الصندوق دورات لهم تساعدهم على بناء القدرات الضرورية لتحقيق التنمية الزراعية وبالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة في روما (IFAD،FAO،WFP)».

وحضر اللقاء سفيرة العراق لدى روما صفية السهيل، ودينا صالح المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال افريقيا في صندوق IFAD.