توجيهات جديدة من وزارة العمل للقضاء على الفقر

أعلنت وزارة العمل، أمس، إصدار توجيهات للقضاء على الفقر، مبينةً أنّ ذلك جاء ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية لسنة 2021 والمتضمّنة إصلاح مشروعي الحماية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للعاطلين عن العمل. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

إن “وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الفريق الوزاري المشكل لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالمباشرة بتطبيق المشاريع التي تقع على عاتق وزارة العمل ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية لسنة 2021 والمتضمنة إصلاح مشروعي الحماية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للعاطلين عن العمل للقضاء على الفقر”. ووجهت الجلبي بحسب البيان “أعضاء الفريق بوضع قاعدة بيانات موحدة ورصينة لتصنيف المستفيدين حسب العمر والحالة الصحية للتمييز بين العاطلين القادرين على العمل من العاجزين فضلاً عن تصنيف النساء فاقدات المعيل حسب عدد الأطفال ومن ثم تحديد القادرين على العمل وتدريبهم بعد تأهيل المراكز التدريبية وإنشاء مراكز جديدة في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز تأهيل لتدريبهم على مختلف المهارات الفنية والمهنية حسب احتياج سوق العمل ومن المحتمل شمولهم بقروض المشاريع التي تقدمها الوزارة للعاطلين عن العمل لتمكينهم اقتصادياً والخروج من قاعدة بيانات الوزارة وإمكانية شمول أعداد أخرى من العاجزين والنساء فاقدات المعيل بإعانة الحماية الاجتماعية”.

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