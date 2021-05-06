عالية نصيف تدعو وزيري الكهرباء والمالية الى إيضاح أسباب تخفيض رواتب موظفي (الأجور اليومية والعقود) في وزارة الكهرباء 

دعت النائبة عالية نصيف وزيري الكهرباء والمالية الى إيضاح أسباب تخفيض رواتب موظفي (الأجور اليومية والعقود) في وزارة الكهرباء، مطالبة بزيادة رواتبهم ورفع الحيف عنهم .

وقالت في بيان اليوم:” ان الموظفين العاملين بصيغة أجور يومية وعقود في وزارة الكهرباء تم تخفيض رواتبهم رغم معاناتهم لمدة 11 شهراً من توقف الراتب، علماً بأن غالبيتهم من عوائل محدودة الدخل ويسكنون بالإيجار، وقد وصلتنا منهم عشرات الشكاوى التي أكدوا فيها بأنهم لايمتلكون ثمن الحليب لأطفالهم، فهل من المعقول ان يكون هكذا حال الموظف الحكومي في الدولة العراقية؟! “.

وأضافت نصيف :” ننتظر الرد من وزارتي الكهرباء والمالية حول أسباب المماطلة في إنصاف هذه الشريحة، وبخلاف ذلك سنتخذ الاجراءات اللازمة في مجلس النواب “.

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