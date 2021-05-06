وفد أمريكي رفيع: لإقليم كوردستان أصدقاء كثيرون في واشنطن بدءاً بالرئيس بايدن

نقل وفد أمريكي رفيع المستوى تحيات الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وأكد الوفد أن لإقليم كوردستان أصدقاء كثيرون في واشنطن بدءاً بالرئيس بايدن ووصولاً إلى كبار المسؤولين في البلاد، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل دعم ومساعدة كوردستان وبقية شركائها، وتنظر باهتمام إلى شراكتها وعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وتهتم بتوطيد التعاون طويل الأمد بينهم.

واستقبل نيجيرفان بارزاني بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً رفيع المستوى ضم كلاً من بريت مكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض، وديريك شولي، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية، وجووي هود، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وكالة، ودينا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وعدد من المستشارين في الإدارة الأمريكية والمسؤولين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل.

وجدد الوفد تقدير أمريكا لدور إقليم كوردستان والبيشمركة في هزيمة داعش ومواجهة الإرهاب، واتفقت آراء الجانبین على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً وخطراً جدياً يجب أن تستمر مواجهته ومواصلة الحملة الهادفة للقضاء عليه، إضافة إلى ضرورة العمل المشترك والتعاون بين الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لدعم ومساعدة أمريكا للعراق وإقليم كوردستان، وأكد أن زيارة الوفد هي رسالة واضحة من أمريكا تدل على استمرار دعمها ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان وإصرارها على العمل المشترك والجماعي للقضاء النهائي على داعش ومواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار.

وشكل الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي وأهمية مشاركة إقليم كوردستان فيه، والذكرى الثلاثون لإقامة الملاذ الآمن ودور أمريكا والحلفاء في حماية شعب كوردستان، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل – بغداد والتنسيق بينهما في مواجهة داعش، والانتخابات العراقية القادمة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محاور أخرى للاجتماع.

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