30 سنة سجن لمحاسبة بنك حكومي في ميسان اختلست نحو مليار دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الخميس ، عن صدور حكم بالسجن 30 سنة لمحاسبة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة (مركز محافظة ميسان) بعد إدانتها باختلاس مبلغ نحو مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “محكمة جنايات ميسان / الهيئة الأولى أصدرت قراراً بإدانة محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة ، لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافاً للقانون والتعليمات”، مبينة أن “مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت (996,000,000) دينار”.

مشيرة الى أن “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافية لإدانتها، فقررت الحكم عليها غيابياً بالسجن لمدة (30) سنة وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات”.

موضحة ، أن ” قرار الحكم تضمن أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلاً عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة”.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت خلال الشهرين المنصرمين عن صدور أحكام بالسجن والحبس بلغ مجموعها (21) سنة بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي – فرع العمارة، لإدانته بالاختلاس.

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