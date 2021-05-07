الكهرباء تكشف أسباب تراجع ساعات التجهيز مؤخراً

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عن أسباب تراجع ساعات التجهيز في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن سببين قد يسمحان بتحسين التجهيز في الصيف.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية إن “هنالك جملة أسباب وراء تراجع ساعات التجهيز منها، عدم التزام المحافظات بالحصص المقررة لها من الطاقة إضافة إلى الاستمرار في تفصيخ المناطق العشوائية وتغيير جنس العقار دون علم وزارة الكهرباء كي تتمكن من إنشاء بنية تحتية لتلك المناطق”.

وأضاف أن “تلك المناطق اصبحت تضيف أحمالاً إضافية على شبكات المناطق النظامية ما ولد ضغطاً على الشبكات الكهربائية”، مشيراً الى “عدم ضمان الخطة الوقودية وعدم اكتمال الخطة للكهرباء كانت أيضاً أسبابا إضافية لهذا التراجع ما أثر سلباً على زخم العمل بمحطات الانتاج ، فضلا عن أعمال التخريب واستهداف الخطوط الناقلة للطاقة “.

ولفت إلى أن “هنالك سببين قد يسمحان بتحسين التجهيز في الصيف أولهما استقرار تجهيز الغاز المورد للمحطات الإنتاج وثانيهما إعادة ضخ الغاز الإيراني لنحو 50 مليون متر مكعب يومياً وحينها سنقدم صيفا مقبولا للمواطن من ناحية ساعات التجهيز”.

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