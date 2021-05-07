المرشد الإيراني: إسرائيل ليست دولة .. بل معسكر إرهابي

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل «ليست دولة بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى».

وجاءت تصريحات خامنئي وسط اشتداد التوتر بين إيران وإسرائيل منذ عدة أشهر على خلفية مخاوف إسرائيلية من الوجود الإيراني في سوريا ومن برنامج طهران النووي، فيما تتهم طهران الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز في وسط البلاد في نيسان/ابريل.

وقال المرشد الأعلى في خطاب بمناسبة «يوم القدس» الذي تحييه إيران في يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان، إن اسرائيل «ليست دولة، بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى، وإن مكافحة هذا الكيان السفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة».

وانتقد خامنئي بشدة «صفقة القرن» أي خطة السلام للشرق الأوسط التي عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووافق عليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لكن رفضها الفلسطينيون.

كما كرر تنديده بتطبيع العلاقات الأخير بين إسرائيل ودول عربية عدة.

وقال خامنئي، إنّ «مشروع (صفقة القرن) الفاشل ثم المحاولة لتطبيع عدد من البلدان العربية الضعيفة علاقاتها مع العدو الصهيوني، إنما هيَ مساعٍ متخبطة للفرار من كابوس … تكامل المسلمين حول محور القدس الشريف».

وأضاف «إنّني أقولها بشكل قاطع: سوف تبوء هذه المساعي بالفشل، وإنّ الخطّ البياني الانحداري باتجاه زوال العدوّ الصهيوني قد بدأ وسوف لن يتوقف».

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