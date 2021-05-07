تحرك عراقي لربط موانئ البصرة بتركيا

بغداد: مهند عبد الوهاب

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة عن بدء عمليات التحريات الأولية للطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر، ترافقها عمليات المسوحات الأولية للحفر داخل مياه ميناء الفاو الكبير، بينما استضافت اللجنة مدير عام السكك لغرض الاطلاع على إكمال مشروع السكة الجديدة الرابطة ما بين البصرة وتركيا. وقال عضو اللجنة مضر خزعل : إنَّ “عمليات التحريات بشأن الطريق الرابط بين ميناء الفاو وميناء أم قصر تتزامن معها عمليات المسوحات الأولية للحفر داخل مياه ميناء الفاو، والتهيئة لافتتاح العديد من المشاريع وبانتظار افتتاح العمل بشكل عام في ميناء الفاو الكبير بعد أن وضع رئيس الوزراء بداية انطلاق للمشروع الذي يضم العديد من المشاريع ذات الخصوصية».

وأكد أنَّ “مشروع ميناء الفاو يتكون من خمسة مشاريع وكل مشروع له خصوصية وآلية خاصة للعمل به”، مبيناً أنَّ “هناك تحركا لربط طريق بين ميناء الفاو وأم قصر».واوضح أنَّ “الأموال المخصصة للمشروع في الموازنة كانت كافية وتصل إلى 750 مليار دينار لهذه السنة، وهو ما طلبته وزارة النقل وفق دراسة مقدمة للمجلس».

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