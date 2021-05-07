ذي قار تصحو على دعاوي قضائية ( جماعية ) ضد منتسبو العزل والسبب !

كتابة : حسام جعفر الغزي

تفاجئ مجموعة من منتسبو مركز العزل بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار مايقارب العشرون منتسب اثناء الدوام الرسمي من تبليغهم بالحضور للمحكمة وفق دعاوي جماعية صدرت بحقهم .

حيث قال عدد منهم ” إن الدعاوي القضائية صدرت من قِبل ( ع ، ص ) مسؤول اللجنة التنسيقية لمنتسبو الصحة . بعد اعتراضهم في مواقع التواصل الاجتماعي من استثناء مجموعة من الاسماء والبالغة ( 70 ) منتسب تشمل ايضًا إسم المشتكي ، بإستلام قطع اراضي تحت مسمى كادر العزل دون ذِكرهم وشمولهم اسوةً بالبقية وفق القانون .

يشار أنً ، مدير صحة ذي قار ” سعدي الماجد ” السابق ، اوقف إطلاق هذه الوجبة قطع الاراضي لحين ايجاد الحلول وشمول الجميع وذلك بعد تظاهرات خرجوا بها لأكثر من مرة لغرض الشمول وكشف حقيقة الاستثناء وتفضيل مجموعة معينة التي اثارت الشك بوضع اسماء غير مستحقة علىحد قولِهم .

وبعد تولي الدكتور ” صدام الطويل ” إدارة المستشفى أوعز الى بلدية الناصرية بإطلاق قطع اراضي الاستثناء مما عاودت الكوادر الصحية ( مركز العزل ) بالتظاهر من جديد مطالبين بإقالة مدير الصحة و إيقاف توزيع القطع لحين شمولهم .

فيما طالبوا اليوم ” وزارة الصحة والحكومة المحلية بالتدخل لكشف آلية وحقيقة شمول الـ ( 70 ) منتسب بقطع الاراضي وعدم شمول البقية ضمن الاستحاق .

وعلى غرار ذلك استنكرت الكوادر الصحية في محافظة ذي قار الدعاوي القضائية مطالبين نقابة المحاميين وإدارة الحكومة المحلية بالتدخلالفوري لوضع آلية تشمل الجميع وإيقاف الدعاوي القصائية ، في حين اشار منتسبو العزل باللجوء الى الاضراب جرّاء مايتعرضوا له مندعاوي ونقل وظيفي الى مناطق بعيدة .

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