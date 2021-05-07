فروع جمعية الخير والبركة الثقافية ببغداد والمحافظات تنشط اغاثيا ودينيا طوال شهر رمضان 

تستمر فروع جمعية الخير والبركة الثقافية في بغداد الكرخ والمحمودية وفي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وواسط ، بنشاطات حثيثة طوال شهر رمضان من خلال توزيع السلة الرمضانية على الأيتام والمتعففين بكل الفروع خلال ايام الشهر الكريم امتثالا لاوامر المرجعية الدينية وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي ومد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها.

وفي الجانب الروحي قامت حسينية اهل البيت ع في كربلاء المقدسة وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية بإحياء ليالي رمضان من خلال محفل قرآني ودعاء الافتتاح شارك فيه الكثير من المؤمنين ، كما ان الحسينية أحيت ليالي القدر بدءا من ليلة التاسع عشر من رمضان ولمدة خمسة ايام بمجالس حسينية واستذكارا لجرح وشهادة امير المؤمنين عليه السلام.

وشمل توزيع السلة الرمضانية أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة والأيتام في بغداد والمحافظات وراعت التجمعات الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي التزاما بالتعليمات الصحية وحفاظا على صحة الحضور.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

٦ / ٥ / ٢٠٢١

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