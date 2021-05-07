كبير خبراء الأوبئة ومستشار البيت الأبيض : “أسوأ كوابيسي” قد تحقق

قال مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة، آنتوني فاوتشي، الأربعاء، إن أسوأ كوابيسه قد تحقق، فقد كان يؤرقه التفكير في فيروس فتاك وسريع الانتشار، حتى ظهر فيروس كورونا المستجد.

قال مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة، آنتوني فاوتشي، الأربعاء، إن أسوأ كوابيسه قد تحقق، فقد كان يؤرقه التفكير في فيروس فتاك وسريع الانتشار، حتى ظهر فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع “القناة 13” الإسرائيلية، قال فاوتشي إن كثيرا من الناس سألوه على مدى السنوات الماضية “ما أسوأ كابوس لك؟”.

وتابع فاوتشي بأن أسوأ كوابيسه كان “ظهور فيروس جديد قفز (..) من حيوان مضيف إلى الإنسان، وله خاصيتان رئيستان”.

وقال إنه “لسوء حظ جميعنا في العالم ، تتحقق أسوأ كابوس لي فعلا”.

وأشاد فاوتشي خلال مقابلته بتعامل إسرائيل مع جائحة كورونا، وقال إنه يتعامل معها “كنموذج أولي لما يجري فعلا”.

وأكد فاوتشي اعتقاده بأن دول العالم ستسيطر على وباء كورونا في نهاية الأمر، إلا أنه رجح “أن يستمر التطعيم على مدى عدة سنوات”.

وشدد فاوتشي في حديثه على ضرورة تلقي الأطفال للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحمايتهم من الإصابة بالمرض، وكي لا يتحولوا إلى وسيلة انتشار للفيروس في المجتمعات.