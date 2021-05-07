كومان: إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال لن يؤثر عليهم

يرى المدرب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ إقصاء فريق ريـال مدريد، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد تشيلسي الإنكليزي، لن يؤثر على أداء النادي الملكي، في مسابقة الدوري الإسباني.

ريـال مدريد يتواجد في المركز الثاني بسلم ترتيب الليغا برصيد 74 نقطة، بأفضلية المواجهات المُباشرة عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث ولديه نفس العدد من النقاط، وبفارق نقطتين عن المُتصدر أتلتيكو مدريد.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أعتقد أنّ إقصاء فريق مثل ريـال مدريد، لن يؤثر على مستواهم في الدوري الإسباني”.

وأضاف: “خلال هذا الموسم، كان هُناك العديد من التقلبات للجميع، لقد استعدنا الكثير في الليغا، ولم نكن نتوقع قبل أربعة أشهر أننا سنكون من بين المُنافسين على الليغا، هذه المباراة ومباراة ريـال مدريد وإشبيلية ستُقرر الكثير”.

وواصل: “أنا لا أعتقد أنّ نتيجة مباراتنا ستكون حاسمة في تحديد الفائز باللقب، لأن هُناك ثلاث مُباريات أخرى مُتبقية لنا ولهم”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “رأيي لم يتغير، حتى تكون البطل، يجب أنّ تفوز بكل شيء، إذا فزنا بمُباريات الأربع المُتبقية سنكون أبطالًا”.

يُذكر أنّ برشلونة يستقبل أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن فعاليات الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا الإسبانية.

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